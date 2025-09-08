Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Cengiz Ünder Beşiktaş'ta

Fenerbahçe'de bir süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.



Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."

FENERBAHÇE PERFORMANSI



Sarı-lacivertlilerdeki ilk sezonunda 33 mücadelede forma giyen tecrübeli futbolcu, 9 golün yanında 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sonraki yıl MLS takımı Los Angeles'a kiralanan Cengiz Ünder, Amerika kariyerinde 16 karşılaşmada 2 gol attı.

BEŞİKTAŞ DA DUYURDU

Bu arada Beşiktaş da Cengiz'in transferini duyurdu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

