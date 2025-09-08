Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Cengiz Ünder Beşiktaş'ta

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Cengiz Ünder Beşiktaş'ta

Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı. Süper Lig devi, açıklamasında milli oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralandığını belirtti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bir süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerdeki ilk sezonunda 33 mücadelede forma giyen tecrübeli futbolcu, 9 golün yanında 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sonraki yıl MLS takımı Los Angeles'a kiralanan Cengiz Ünder, Amerika kariyerinde 16 karşılaşmada 2 gol attı.

BEŞİKTAŞ DA DUYURDU

Bu arada Beşiktaş da Cengiz'in transferini duyurdu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

