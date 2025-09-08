Spor yazarları Türkiye-İspanya maçını değerlendirdi! "Konya'da kapkara gece"

Dünya Kupası eleme maçında Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi. Millilerimiz, mücadeleden 6-0 mağlup ayrılarak, grup birinciliği şansını mucizelere bırakırken, İspanya'ya karşı alınan bu mağlubiyet iç ve dış basında büyük ses getirirken, usta isimler de, Türkiye-İspanya maçını değerlendirdi.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"KONYA'DA KAPKARA GECE"

"Konya'da kara hem de kapkara bir gece yaşadık… Tamam İspanya dünyanın en iyi birkaç takımından biri. Söylenecek bir şey yok ama ne oyun ne de skor böyle olmamalıydı. Adamlar 15 net pozisyon yakaladı, yarısını da attılar. Aslında biraz Uğurcan'ın şansı ve başarısı olmasa belki de çift haneli ağır rezil bir yenilgi alacaktık. Takım olarak savunamadık. Ne bireysel olarak savunduk ne de takım savunması olarak ayakta kalabildik. Sonuçta; dün geceyi unutalım diyeceğim ama arşiv unutmayacak."

(Ahmet Çakar/Sabah)

"SAVUNMAMIZ PARAMPARÇA OLDU"

"Bana göre İspanya, dünyanın en yetenekli takımı. Hem bireysel yetenekleri hem de takım koordinasyonu açısından en iyisi. Futbolu basit ve saf bir şekilde oynuyor. Bunu yaparken de rakip kim olursa olsun, kendi özelliklerine ve kendi sistemlerine sadık kalıyorlar. Gürcistan deplasmanında ilk yarı rakibe isabetli şut attırmayan savunmamızın dün İspanya karşısında nasıl paramparça olduğunu gördük.

8 isabetli 13 şut attılar ilk 45'te. Daha maçın ilk 5 dakikasında Uğurcan'ın iki yüzde yüz kurtarışı var ama üçüncü de o da çaresiz kaldı. Peki bu tablo sadece İspanya'nın iyiliğinden mi kaynaklanıyordu. Elbette hayır. Bizim kötü oluşumuzun da en az onların iyi oluşu kadar etkisi vardı. Ben Lamine Yamal'ı oyundan çıkana kadar en az 5 kez savunmadan top çıkartırken gördüm, aynı kanattan İspanya bizim 5 katımız atak yaptı ama Kenan'ı hiç savunmaya yardım ederken görmedim. Aynı şey Yunus ve Kerem için de geçerli.

Bu kadar iyi pas yapan bir takımın, sayısal olarak da üstün olmasına izin verirseniz işte böyle sizi kevgire çevirirler. 3-0 biten ilk yarı zaten bizim için her şeyin bittiği anlamına geliyordu. Uğurcan olmasa skor tabelası eminim daha farklı olurdu."

(Engin Verel/Akşam)

"AĞIR GELDİLER BİZE"

"Önce transfer curcunası ve milli oyuncuları ruhen yoran sosyal medyaya rağmen Gürcistan gibi iyi jenerasyon yakalamış bir ülkede kazanıp Konya'ya gelmek mühimdi. Eleme grubu dörtlü olunca lider çıkmak istiyorsan İspanya'yı puansız yollaman lazım... Lazım da sahadaki futbol gerçeği bambaşka. Sofya'da Bulgaristan'a 38 dakikada üç gol atmış İspanya… Dün de bize Uğurcan'ın kurtarışları olmasa bunu ilk 15 dakikada bile başarabilirlerdi. Bu takıma ön alanda yoğun baskıya gidilmez… Derinde bekleyip, kontra arayacaktık, Eren'in kaçırdığı gibi. Barcelona aklıyla oynayan takım bize ilk yarıda 8'i isabetli 13 şut attı. Eldeki malzeme bu ama 2-0'a kadar da 2-0'dan sonra da maçtan hezimet kokusu geliyordu. Ağır geldiler bize..."

(Bülent Timurlenk/Sabah)

"AĞIR BİR DARBE VURDU"

"Açıkçası ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü böyle bir mağlubiyet beklemiyordum...

Gürcistan maçındaki galibiyetle inancımız yerindeydi. Oyuncular İspanya maçında herkes gibi beni de ümitlendirmişti. Zor olacağını tabii ki de biliyorduk ama biz adamların işini zorlaştıracak hiçbir şey yapmadık... İspanya'ya kaybetmek dünyanın sonu değil. Kağıt üzerinde grubun en güçlü takımına karşı oynadık. Ancak bu kadar silik, bu kadar dirençsiz bir oyunla skor kabul edilemez. Sorun mağlubiyet değil; sorun bu şekilde, hiçbir varlık gösteremeden kaybetmiş olmamız. Bu skor sadece puan cetveline değil, Montella'nın ve oyuncularımızın moraline de ağır bir darbe vurdu."

(İlker Yağcıoğlu/Takvim)

