Ve lig devinin yeni teknik direktörü belli oldu! Joachim Löw yıllar sonra geri dönüyor

Joachim Löw, teknik direktör olarak sahalara geri dönüyor. Alman Milli Takımı'yla üst düzey başarılara imza atan tecrübeli çalıştırıcı, pek çok takımla anılıyordu. Bununla birlikte Joachim Löw'ün yeni kulübü de sürpriz bir şekilde belli oldu.

JOACHIM LÖW'ÜN ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, gündeme Joachim Löw'ün ismi gelmişti.

Sarı-lacivertli yönetim, henüz Joachim Löw için bir adım atmazken deneyimli antrenör, bambaşka bir takımın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

JOACHIM LÖW 4 YIL SONRA TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DÖNÜYOR

2021 yılından bu yana boşta olan ve henüz bir takım çalıştırmayan Joachim Löw, Leverkusen'in başına geçmeye çok yakın. Erik ten Hag ile yollarını ayıran Alman ekibinin gündeminin ilk sırasında Joachim Löw yer alıyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Leverkusen, Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde yeni teknik direktörünü açıklamak istiyor. Bu nedenle Joachim Löw'ün en ciddi aday olduğu ve takımın başına getirilmesi için ikna edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Haberde, Joachim Löw'ün kısa süre içerisinde duyurulacağı ve Leverkusen'in yeni teknik direktörü olacağı ifade edildi.

