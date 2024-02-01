Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu. Yeni takımında lisansı bile çıktı

Fenerbahçe'den ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

Samet Akaydin, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo'nun ardından Emre Mor da gitti.

Fenerbahçe Kulübü; Emre Mor'un sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu. Karagümrük de 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.

Fenerbahçe ile Karagümrük arasında yapılan anlaşmada satın alma maddesi yok. Karagümrük; Emre Mor'un maaşının tamamını karşılayacak.

Emre Mor, geçen sezon başında Emre Mor'u 2 milyon Euro bedelle Fatih Karagümrük'ten almıştı.

Emre Mor bu sezon 8 maçta süre buldu, 2 asist yaptı.