Fenerbahçe'ye geri döndü. Resmen açıklandı

Fenerbahçe; 2022 yaz transfer döneminde Watford'dan kadrosuna kattığı Tiago Çukur'u tecrübe kazanması için Belçika 2. Lig takımlarından Beveren'e kiralık göndermişti.

21 yaşındaki forvet burada bekleneni veremedi.

18 lig, 1 de kupa maçına çıkan Tiago Çukur; 589 dakika süre aldı, sadece 3 asist üretti.

Belçika kulübü; Tiago Çukur'un sözleşmesinin fesh edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye dönen 21 yaşındaki futbolcunun ligin ikinci yarısında başka bir takıma kiralanması bekleniyor.

Tiago Çukur'un, Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.