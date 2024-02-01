Fenerbahçe'ye geri döndü. Resmen açıklandı

Barış Atakan
Fenerbahçe'ye geri döndü. Resmen açıklandı
Belçika kulübü Beveren, Fenerbahçe'den kiraladığı Tiago Çukur'un sözleşmesi fesh etti.

Fenerbahçe; 2022 yaz transfer döneminde Watford'dan kadrosuna kattığı Tiago Çukur'u tecrübe kazanması için Belçika 2. Lig takımlarından Beveren'e kiralık göndermişti.
21 yaşındaki forvet burada bekleneni veremedi.
18 lig, 1 de kupa maçına çıkan Tiago Çukur; 589 dakika süre aldı, sadece 3 asist üretti.
Belçika kulübü; Tiago Çukur'un sözleşmesinin fesh edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'ye dönen 21 yaşındaki futbolcunun ligin ikinci yarısında başka bir takıma kiralanması bekleniyor.
Tiago Çukur'un, Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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