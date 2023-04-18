Fenerbahçe Başakşehir karşısında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe Başakşehir karşısında

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig'de Galatasaray'ı takibi sürdüren Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 20.30'da oynanacak mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, kritik düzlükte hata yapmak istemiyor.

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Kanarya'da mücadele öncesi 4 isim forma giyemeyecek.

Bright Osayi-Samuel, Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Joshua King karşılaşmada olmayacak isimler.

Miha Zajc ve Michy Batshuayi ile dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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