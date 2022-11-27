Ali Koç Galatasaray taraftarı ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Beko, derbiyi 97-91 kazandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi takip edenler arasındaydı.
GALATASARAY TARAFTARI İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Ali Koç, Galatasaray taraftarı ile hatıra fotoğrafı çekildi. O anlar kameraya kaydedildi.
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