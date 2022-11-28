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Ali Koç'tan yaylım ateş. ''Mamalanan bazı medya mensupları hedef alıyor'' ''Yabancı hakemi konuşmak bile bizlerin ayıbı''

''İşin neresinden bakarsanız bakın vahim ve acı'' ''Hakemler artık pabucun pahalı olduğunu bilmeli'' '' Galatasaraylı yöneticilere teşekkür ederim''

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:15
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''Mamalanan bazı medya mensupları hedef alıyor'' ''Yabancı hakemi konuşmak bile bizlerin ayıbı'' Ali Koç'tan yaylım ateş

Ali Koç'tan yaylım ateş. ''Mamalanan bazı medya mensupları hedef alıyor'' ''Yabancı hakemi konuşmak bile bizlerin ayıbı''
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli kulübün başkanı Beyaz TV'deki programa telefonla bağlanarak soruları cevapladı.

Galatasaray'la oynadıkları basketbol maçı için "Güzel bir maç oldu" ifadesini kullanan Koç, "Maç gitti geldi. Yüksek skor da ne kadar heyecanlı geçtiğini gösteriyor. Galatasaray'da tebrik ederim. Galatasaray yöneticilerine ilgileri, alakaları için de teşekkür ederim. Sağ olsunlar, sıkıntı olmadı" dedi.

Koç, futbol takımı için de "Daha hiçbir şey rayına oturmadı, ne zaman oturur şampiyonluk gelince. Şampiyonluk gelmeden, siz ağzınızla kuş tutsanız, saygı duyulmuyor. Daha gidilecek çok yolumuz var. Son birkaç haftada yaşananlar, bir MHK ile ilgili kafamda soru işaretleri var" diye konuştu.

Trabzonspor'la oynayacakları maç için "Trabzonspor'dan çekinmiyoruz ama geçen sezon yaşadıklarımızdan çekiniyoruz" yorumunu yapan Koç, "Federasyon başkanı ve yönetim kurulunun iyi niyetinden şüphem yok. Ama şunu söylemek istiyorum, bunu hatırlarsanız, Riva'da da söyledim. TFF'yi yönetenler basından, algı operasyonlarından, sosyal medyadan etkilenmemli. Hafif bir etkilenme sinyalleri aldım ama inşallah yanılıyorumdur. "MHK'lar federasyonlar getirir götürür, başkanlar getirir götürür. Bildiğimiz hikayeler. Bu yapısal sorunu gidermek için pek çok yeni uygulamalar kullanılıyor. Bunların meyve vermesi uzun sürecek" yorumunu yaptı.

Koç, şöyle devam etti:

"Kulüpler Birliği'nde de sabırlı olmalıyız demiştim. Federasyon ağzıyla kuş tutsa da, dünyadaki örneklerini getirse de hakem camiası buna paralel hareket etmezse, desteklemezse arzu edilen sonuçlara ulaşamayabiliriz.  Yabancı hakem, Kulüpler Birliği'nde de gündem. Yabancı VAR, Federasyonun gündeminde. Yabancı hakemi konuşmak bile bizlerin ayıbı. Karşı olduğumu hep söylüyordum yakın zamanda ama 6-7 hakem eksiği var. Bu sezon özelinde denenebilir. Dışardan Yunanistan ve Suudi Arabistan hakem getiriyor. Bir orta yol bulunacaktır. Hakemlerin de artık pabucun pahalı olduğunu, onlarda tek beklenen şey olan işlerine odaklanmalarını, bu sefer bu federasyon ve kulüplerin ciddi olduğunu bilmeleri gerekiyor. Dünya Kupası arasında bazı değişiklikler olabileceği söylendi. Bakalım ne olacak. Bizim tek istediğimiz adil rekabet ortamı.

Ben hala federasyon başkanı mıyım, adaletsiz ortam devam ediyor mu? Birkaç hafta evvel, yer yerinden oynuyordu. Mamalanan bazı medya mensupları direkt beni hedef alıyordu. Federasyondan çıkmıyor diyorlardı.
 
(Göztepe - Altay maçındaki olaylar) Televizyondan izledik. Sosyal medyada çıkanlar yürek yakıcı. Türk futboluna, Göztepe ve Altay'a geçmiş olsun. Olay çok ciddi. Emir Ortakaya'mız orada, onu seyrediyorduk, dolayısıyla gördük. Sosyal medyayı görünce olayın nasıl başladığını daha iyi gördük. İşin neresinden bakarsanız bakın vahim ve acı. Türk futbolunun marka değerinden bahsediyoruz, acı konulardan biri de bu. Bunun gibi olaylara tekrar tanık olmayız. Türk futboluna geçmiş olsun ama cezalandırılması lazım.

Geçen sene de olay oldu, bu sene de oldu. Geçen sene 5 bin kişi sahaya girdi. Kuralları uygulayacaksınız. Sadece merdiven boşluklarından ceza yazmakla olmuyor. Bütün paydaşların omuz omuza verip bu olayları temizlememiz gerekiyor."

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