Fenerbahçe Bayern Münih'i devirdi

THY EuroLeague 21. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Ataşehir'de ağırladığı Bayern Münih'i normal süresi 81-81 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 98-91 yendi.

Sarı-Lacivertliler bu organizasyondaki 13. galibiyetini aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçın 1. periyot 22-22 eşitlikle tamamlanırken, Alman ekibi 39-38'le ilk yarıyı önde bitirdi. 3. çeyrekte de Bayern Münih'in üstünlüğü vardı: 57-59. Çekişmeli geçen son çeyrek 81-81 berabere sonuçlandı. Uzatmalarda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko maçı 98-91 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 30 sayıyla yıldızlaşırken, Pierre 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.