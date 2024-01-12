Fenerbahçe Bayern Münih'i devirdi

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Fenerbahçe Bayern Münih'i devirdi
Fenerbahçe Beko; THY EuroLeague'in 21. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i 98-91 yendi.

THY EuroLeague 21. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Ataşehir'de ağırladığı Bayern Münih'i normal süresi 81-81 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 98-91 yendi.
Sarı-Lacivertliler bu organizasyondaki 13. galibiyetini aldı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçın 1. periyot 22-22 eşitlikle tamamlanırken, Alman ekibi 39-38'le ilk yarıyı önde bitirdi. 3. çeyrekte de Bayern Münih'in üstünlüğü vardı: 57-59. Çekişmeli geçen son çeyrek 81-81 berabere sonuçlandı. Uzatmalarda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko maçı 98-91 kazandı.
Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 30 sayıyla yıldızlaşırken, Pierre 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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