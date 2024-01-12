Geleceğin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç hakem kararlarına çıldırdı! Az kalsın sahaya dalacaktı

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile karşılaştı.
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve uzatmalara giden mücadeleyi temsilcimiz, 98-91 kazanmayı başardı.
Bu sonuç sonrası Fenerbahçe, üs üste üçüncü galibiyetini aldı.
Maçın periyot sonuçları şu şekilde;
1. PERİYOT: 22-22
2. PERİYOT: 38-39 (Bayern Münih)
3. PERİYOT: 57-59 (Bayern Münih)
4. PERİYOT: 81-81
UZATMA: 98-91 (Fenerbahçe Beko)
ALİ KOÇ'UN OĞLU MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmaya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un sinirli halleri damga vurdu.
Kerim Rahmi Koç, hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.
Video, sosyal medyanın gündemine oturdu.
İlgili Haberler