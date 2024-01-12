Geleceğin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç hakem kararlarına çıldırdı! Az kalsın sahaya dalacaktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
Geleceğin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç hakem kararlarına çıldırdı! Az kalsın sahaya dalacaktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, EuroLeague'de oynanan Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçında kendinden geçti.

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile karşılaştı.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve uzatmalara giden mücadeleyi temsilcimiz, 98-91 kazanmayı başardı.

Bu sonuç sonrası Fenerbahçe, üs üste üçüncü galibiyetini aldı.

Maçın periyot sonuçları şu şekilde;

1. PERİYOT: 22-22
2. PERİYOT: 38-39 (Bayern Münih)
3. PERİYOT: 57-59 (Bayern Münih)
4. PERİYOT: 81-81
UZATMA: 98-91 (Fenerbahçe Beko)

dddd.png

ALİ KOÇ'UN OĞLU MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmaya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un sinirli halleri damga vurdu.

Kerim Rahmi Koç, hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.

Video, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlgili Haberler
Bonucci'nin Fenerbahçe'den ilk isteği ortaya çıktı. Sedat Kaya yazdı
Fenerbahçe Bayern Münih'i devirdi
Fenerbahçe Bayern Münih'i devirdi
Zehra Güneş koyu Fenerbahçeli çıktı. Halini görenler şaştı kaldı
Fenerbahçe Beckenbauer'i aldı. İşte Bonucci'nin bilinmeyenleri. Sedat Kaya yazdı
Fenerbahçe zirvede çeyrek finalde
Fenerbahçe Bonucci'yi açıkladı. Çubukluyu giydi anlaşmanın detayları duyuruldu
Fenerbahçe'de yeni rota Gaziantep
Fenerbahçe'de yeni rota Gaziantep
Eyvah eyvah! Fenerbahçe kötü haberi açıkladı
Son Haberler
Elektrik faturalarında 'vampir'e dikkat! Ekonomi
Elektrik faturalarında 'vampir'e dikkat!
İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü Dünya
İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü
Kan şekerini düşürüyor. İşte o şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Kan şekerini düşürüyor. İşte o şifa deposu ot
Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması: Alternatif bulamadık Gündem
Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması: Alternatif bulamadık
Gaz odasında idama onay Dünya
Gaz odasında idama onay
Dalak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Dalak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Bu ot başka ot