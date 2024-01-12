Krunic Fenerbahçe'de! Transfer resmen açıklandı

Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaştı.

Kanarya, Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

KRUNIC KİMDİR?

Rade Krunic, 1993’te Bosna Hersek doğumlu bir orta saha oyuncusudur. Bosna Hersek millî takımında ve İtalya’nın AC Milan takımında oynamaktadır.

Krunić, Sutjeska Foča’da profesyonel oldu ve 2013’te Donji Srem’e gitti. 2014’te Hellas Verona’ya satıldı ama aynı yıl Donji Srem’e kiralandı.

2015’te Borac Čačak’a giden Krunić, daha sonra Empoli’ye transfer oldu. Empoli’de dört sezon oynadı ve 2019’da 8,6 milyon Avro’ya AC Milan’a geçti.

Krunić, 2016’da Bosna Hersek millî takımına seçildi ve 20’den fazla maçta forma giydi.

Krunić, kariyerinde 328 maçta 23 gol ve 31 asist yaptı.

TARAFTARA MESAJ YOLLADI

Fenerbahçe, Krunic'in uçaktan videosunu paylaştı ve Krunic taraftara mesaj yolladı;