Fenerbahçe taraftarı seçim yapacak

Editör: Ufuk Cingöz

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren iki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 33. hafta mücadelesinde bu akşam kozlarını paylaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

FUTBOL MU? BASKETBOL MU?

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe de Kayserispor'u ağırlayacak.

Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında Sarı - Lacivertli taraftarların Jesus ve Ali Koç'a tribünlerden tepkileri daha yükseldi.

Bu akşam da Kadıköy'de istifa seslerinin yükselmesi bekleniyor.

Basketbolda ise durum farklı. Fenerbahçe taraftarı Sarı - Lacivertli takımın her maçında oyuncuları yalnız bırakmıyor.

Bu akşam da Fenerbahçe taraftarının Anadolu Efes karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu doldurması bekleniyor.

Çift maç haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibine 90-75 ve Cazoo Baskonia takımına 92-69 yenilen Fenerbahçe Beko, 18 galibiyet ve 14 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçından 4'ünü kaybeden Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son maçında deplasmanda Sırp temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.

Ligde son iki yılı şampiyon olarak tamamlayan ama bu sezon istediği sonuçları alamayan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko deplasmanından galibiyetle dönerek play-off umutlarını son haftaya taşımak için sahaya çıkacak.

Geçen hafta sahasında İtalyan ekipleri Olimpia Milano'yu 89-69 ve Virtus Segafredo Bologna'yı 86-67 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 16'şar galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko'ya mağlup olması halinde play-off şansını yitirecek Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Monaco'yu ağırlayacak.(AA)

