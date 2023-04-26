Fenerbahçe Beko avantaj için Atina'da

Fenerbahçe Beko Euroleague play-off çeyrek final serisi ilk maçında bu akşam Atina deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko avantaj için Atina'da

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç da 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 19 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada tamamladı.

Olympiakos ise normal sezonu 24 galibiyet ve 10 yenilgiyle zirvede bitirdi.

Takımlar arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiakos kazandı.

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