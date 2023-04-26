İtalyanlardan Arda Güler'e fenomen bebek benzetmesi

Ligde üç maçtır ilk 11'de yer alan 18 yaşındaki başarılı futbolcu, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında gol veya asist katkısı veremese de gösterdiği performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Son olarak geçtiğimiz pazartesi günü İstanbulspor karşılaşmasında iki gole imza atan Arda, başarılı performansını gollerle süslemeyi başardı.

Arda'nın bu performansı galibiyet için yeterli olmasa da genç futbolcu, Avrupa basınında gündem olmayı başardı.

İTALYAN BASININDAN ÇARPICI MANŞET

Genç yaşına rağmen oynadığı futbolla dikkat çeken Arda Güler için İtalyan basını, oynanan İstanbulspor maçının ardından "Fenomen bebekten çılgın goller" başlığını attı. "informazione" adlı haber sitesinde yer alan haberde Arda Güler için şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe'de Arda Güler, şampiyonluk yolunda önemli bir maçta güzel bir gol attı. Napoli, genç futbolcuyu takip ediyor.

Güler, hem ofansif orta saha hem de kanat oyuncusu olarak oynayabilen Türk futbolunun en başarılı yeteneklerinden biri." Arda Güler, gösterdiği performansla Barcelona, PSG, R.Madrid, ve B.Münih gibi devlerin ilgisini çekiyor.