Fenerbahçe Beko Nate Sestina’yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen Nate Sestina’nın transfer edildiği açıkladı.

Fenerbahçe Beko Nate Sestina’yı kadrosuna kattı

Editör: Fatma Demirkaay

Yeni sezon çalışmaları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko geçtiğimiz günlerde Türk Telekom’a veda eden Nate Sestina’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı uzun forvet Nate Sestina (1997, 2.06) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Türk Telekom’da geçiren hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde hem de EuroCup’ta forma giydi. Nate Sestina EuroCup’ta forma giydiği 22 karşılaşmada 10.4 sayı (%37.2 üç sayı, %55.9 iki sayı, %84.4 serbest atış), 4.6 ribaund, 1.0 asist; kaydederken ligde çıktığı 36 maçta ise 10.8 sayı (%44.5 üç sayı, %58.4 iki sayı, %77.4 serbest atış), 3.4 ribaund, 0.8 asist ortalamaları tutturdu.

Öne Çıkanlar
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Son Haberler
Rüyada şelale görmek ne demek? Rüyada şelale görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada şelale görmek ne demek? Rüyada şelale görmek neye işaret?
Kurtarma aracı mahalleyi karanlıkta bıraktı Güncel
Kurtarma aracı mahalleyi karanlıkta bıraktı
Çin'de öğrencilerini zehirleyen öğretmen idam edildi Dünya
Çin'de öğrencilerini zehirleyen öğretmen idam edildi
Manavgat’ta kültür sanat buluşmaları Kültür Sanat
Manavgat’ta kültür sanat buluşmaları
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ilk kez yüzünü gösterdi. Tıpkı babası Magazin
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ilk kez yüzünü gösterdi. Tıpkı babası
Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu: 105 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu: 105 kaçak göçmen yakalandı
Yandaş basın 15 Temmuz'dan rant devşirmenin peşinde. Yıllarca FETÖ'yü destekleyip övmüşlerdi Güncel
Yandaş basın 15 Temmuz'dan rant devşirmenin peşinde. Yıllarca FETÖ'yü destekleyip övmüşlerdi