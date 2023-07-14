Fenerbahçe Beko Nate Sestina’yı kadrosuna kattı

Editör: Fatma Demirkaay

Yeni sezon çalışmaları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko geçtiğimiz günlerde Türk Telekom’a veda eden Nate Sestina’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı uzun forvet Nate Sestina (1997, 2.06) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Türk Telekom’da geçiren hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde hem de EuroCup’ta forma giydi. Nate Sestina EuroCup’ta forma giydiği 22 karşılaşmada 10.4 sayı (%37.2 üç sayı, %55.9 iki sayı, %84.4 serbest atış), 4.6 ribaund, 1.0 asist; kaydederken ligde çıktığı 36 maçta ise 10.8 sayı (%44.5 üç sayı, %58.4 iki sayı, %77.4 serbest atış), 3.4 ribaund, 0.8 asist ortalamaları tutturdu.