Fenerbahçe Real Madrid karşısında

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 11. haftasında yarın İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk edecek.

KAYNAK: İHA
Fenerbahçe Real Madrid karşısında

THY Euroleague'in 11. haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Euroleague’de son 4 maçta mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 10 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 10 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

34. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Real Madrid, Euroleague’de bugüne kadar 33 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 10 kez parkeden galibiyetle ayrılırken, İspanyol ekibi 23 maçta üstünlük sağladı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakayı da Real Madrid, 85-71 ve 90-75’lik skorlarla kazandı.

İKİ TAKIMIN ÖNE ÇIKANLARI
Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 79.0 sayı, 32.7 ribaund ve 16.6 asist ortalamalarıyla oynarken; Real Madrid ise 89.3 sayı, 36.6 ribaund ve 23.6 asist ortalaması elde etti. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 12.8 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İspanyol ekibinde de Facundo Kampazzo 11.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

İlgili Haberler
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun. Bayern'i devirdi
Fenerbahçe Beko'dan yeni sezona 'merhaba'
Fenerbahçe Beko'dan yeni sezona 'merhaba'
Fenerbahçe Beko'dan transfer
Fenerbahçe Beko'dan transfer
Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı
Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı açıklandı
Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes çıkmazı
Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes çıkmazı
Fenerbahçe Beko'ya Yunan pivot
Fenerbahçe Beko'ya Yunan pivot
Fenerbahçe Beko Nate Sestina’yı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko Nate Sestina’yı kadrosuna kattı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kadrosu açıklandı. İsmail Kartal'dan Fred kararı Spor
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kadrosu açıklandı. İsmail Kartal'dan Fred kararı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü
Fatih Terim fonu iddianamesi kabul edildi. Bakan Tunç açıkladı Gündem
Fatih Terim fonu iddianamesi kabul edildi. Bakan Tunç açıkladı
Tarihin bilinen ilk terör örgütü Haşhaşiler kimdi? Neden silinip gittiler Keşfet
Tarihin bilinen ilk terör örgütü Haşhaşiler kimdi? Neden silinip gittiler
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında karlar temizlendi Spor
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında karlar temizlendi
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü Magazin
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü
Hem ithalat hem ihracat arttı ama dış ticaret açığı yine uçtu Ekonomi
Hem ithalat hem ihracat arttı ama dış ticaret açığı yine uçtu