Fenerbahçe Beşiktaş'a izin vermedi. Kutlamalar ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe Beşiktaş'a izin vermedi. Kutlamalar ertelendi
Beşiktaş'ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Fenerbahçe Göksel Çelik galip geldi. Şampiyon 26 Mayıs'ta belli olacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde iki ezeli rakip Fenerbahçe Göksel Çelik ve Beşiktaş'ın kapışması nefes kesiyor.

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Siyah-Beyazlılar ilk maçta rakibini deplasmanda mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti. Bugün oynanan karşılaşmada ise gülen taraf 74-63'lük skorla Sarı-Lacivertli ekip oldu.

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BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda mücadelenin ilk periyodunu 24-15 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 45-33 üstün gitti. Maçın 3. çeyreğini 62-49 önde bitiren Fenerbahçe Göksel Çelik, karşılaşmayı 74-63 kazandı.

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Fenerbahçe Göksel Çelik'in galibiyetinin ardından seride durum 1-1 oldu. Ligde şampiyonu belirleyecek üçüncü ve son maç, 26 Mayıs Pazar günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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