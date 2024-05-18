Fenerbahçe Beşiktaş'a izin vermedi. Kutlamalar ertelendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde iki ezeli rakip Fenerbahçe Göksel Çelik ve Beşiktaş'ın kapışması nefes kesiyor.

Siyah-Beyazlılar ilk maçta rakibini deplasmanda mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti. Bugün oynanan karşılaşmada ise gülen taraf 74-63'lük skorla Sarı-Lacivertli ekip oldu.

BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda mücadelenin ilk periyodunu 24-15 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 45-33 üstün gitti. Maçın 3. çeyreğini 62-49 önde bitiren Fenerbahçe Göksel Çelik, karşılaşmayı 74-63 kazandı.

Fenerbahçe Göksel Çelik'in galibiyetinin ardından seride durum 1-1 oldu. Ligde şampiyonu belirleyecek üçüncü ve son maç, 26 Mayıs Pazar günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.