22 yılda kazandığı servetini 11 yılda tüketti. Schumacher'in eşi tedavi masrafı için saatlerini de sattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
22 yılda kazandığı servetini 11 yılda tüketti. Schumacher'in eşi tedavi masrafı için saatlerini de sattı
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in tedavisi devam ederken ailesi tedavi masraflarını karşılamakta zorluk yaşıyor. Efsane pilotun yıllık bakım masrafı 7 milyon dolar olunca eşi, Schumacher'in saatlerini sattı.

Michael Schumacher, 2013 yılında Fransız Alperi'nde kayak yaparken kaza geçirmişti.

Yaptığı kaza sonrası darbe alarak beyninde büyük bir hasara yol açmıştı.

Efsane pilot, o günden beri 11 yıldır özel bakıma muhtaç yaşamını sürdürüyor.

Ailesi, Michael Schumacher'in tedavi masrafları için bugüne kadar bir servet harcadı.

Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, birçok değerli mülkü satmak zorunda kaldı.

YILLIK TEDAVİ MASRAFI 7 MİLYON DOLAR
Schumacher'in tedavi masrafı için Norveç'te bir ev, İsviçre'nin Gland kentinde malikane ile özel bir jet satıldı.

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Son olarak, efsane pilotun saatleri İsviçre'de müzayedede satışa çıkarıldı.

Micheal Schumacher'in 8 adet kol saati, Cenevre kentindeki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara alıcı buldu.

Bu miktar, Schumacher'in yıllık tedavi masraflarının ancak bir bölümünü karşılayabilecek.

Çünkü yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar.

İLK YARIŞINA 1991 YILINDA ÇIKTI

Schumacher, Formula 1'de yarışmaya 1991 yılında Jordan takımında başlamıştır. Daha sonra Benetton Formula takımıyla anlaşarak ilk tam sezonu olan 1992'de kariyerindeki ilk yarış zaferini kazanmıştır.

1994 ve 1995 yıllarında üst üste 2 şampiyonluk elde ederek "en genç çifte şampiyon" olma unvanını elde etmiştir (bu rekor daha sonra ilk olarak 2006 yılında Fernando Alonso tarafından egale edilmiş olup devamında Sebastian Vettel 2011 yılında en genç çifte şampiyon ünvanını elde etmiştir. Hala bu ünvanın sahibidir.)

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