Erol Bulut kahretti

Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut kahretti
Cardiff City'de Erol Bulut bilmecesi sürüyor.

İngiltere Championship’te sezon sona ererken Cardiff City’de Erol Bulut’un geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon başında geldiği Galli ekibinde oynattığı futbol ve aldığı sonuçlar ile taraftarın sevgisini kazanan Erol Bulut’un sözleşmesi sona erdi.

Taraflar arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri devam ederken Cardiff City’nin eski futbolcusu Rob Earnshaw’dan flaş açıklamalar geldi.

"GEÇ KALINDI"

Erol Bulut için geç kalındığını söyleyen Earnshaw, "Cardiff City şu anda gerçekten zor durumda ve böyle olmamalıydı. Bu altı ay önce yapılmalıydı. Erol Bulut iyi bir menajer ve sözleşme yenilememeliler. İmzalaması için ortada bir sözleşme olduğuna inanıyorum ama bunun için geç kalındı" dedi.

HATA YAPILDI

Yönetimin planlamada hata yaptığını belirten Earnshaw "Gelecek sezon için planlama yapılmalı, hangi oyuncularla sözleşme imzalayacaksınız ve nasıl ilerleyeceksiniz, yapılması gereken bunlar. Bir menajeriniz olana kadar bu konular söz konusu olmaz çünkü bunları yapacak birine ihtiyacınız var" ifadelerini kullandı.

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