Derbide Fenerbahçe'den Beşiktaş'a farklı tarife

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı deplasmanda 90-72 mağlup etti.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Semih Vural, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk
Beşiktaş: Evans 28, Kübra İmren Sevindik 11, Elif Bayram 13, Billings 18, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz, İnci Güçlü
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 28, Olcay Çakır Turgut, Meesseman 17, Vandersloot 19, Merve Aydın 7, Manolya Kurtulmuş, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 6, Gizem Başaran Turan 8, Stokes
1. Periyot: 23-23
Devre: 43-45
3. Periyot: 52-69