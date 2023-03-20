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Derbide Fenerbahçe'den Beşiktaş'a farklı tarife

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 20:55
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Fenerbahçe Beşiktaş'ı farklı yendi

Derbide Fenerbahçe'den Beşiktaş'a farklı tarife
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı deplasmanda 90-72 mağlup etti.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Semih Vural, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk

Beşiktaş: Evans 28, Kübra İmren Sevindik 11, Elif Bayram 13, Billings 18, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Kübra Taşar, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz, İnci Güçlü

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 28, Olcay Çakır Turgut, Meesseman 17, Vandersloot 19, Merve Aydın 7, Manolya Kurtulmuş, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 6, Gizem Başaran Turan 8, Stokes

1. Periyot: 23-23

Devre: 43-45

3. Periyot: 52-69

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