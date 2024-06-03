Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 3-0 yendi, finalde Anadolu Efes ile eşleşti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Beko, yarı final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet'e konuk oldu. Siyah-Beyazlı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı 86-77 kazanan Sarı-Lacivertliler seriyi 3-0'a getirip, adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko play-off final serisinde Anadolu Efes ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Dört galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olacak.

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BJK Emlakjet Salonu'ndaki karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyodu Fenerbahçe'nin 23-20 üstünlüğü ile tamamlandı. Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Hayes-Davis'in dış atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 25-35. Kalan dakikalarda Beşiktaş, pota altından kaydettiği basketlerle farkı 4 sayıya kadar indirmesine rağmen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.

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Beşiktaş üçüncü çeyrekte kontrolü eline aldı ve final bölümüne 65-62 önde girdi. Son çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, 31. dakikada farkı 8'e çıkardı: 70-62. Daha sonra üst üste hücumlardan boş dönen ev sahibi takım karşısında Sertaç Şanlı ile etkili olan Fenerbahçe Beko, 36. dakikada skor üstünlüğünü yeniden ele geçirdi: 75-76. Kalan bölümde oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertli takım, müsabakadan 86-77 galip ayrıldı.

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Beşiktaş Emlakjet: 77 - Fenerbahçe Beko: 86

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Needham 19, Mitchell 1, Mathews 16, Allman 2, Simonovic 21, Yiğit Arslan 5, Berkan Durmaz, Kerem Kuthan Konan 9, Samet Yiğitoğlu 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Wilbekin 4, Pierre 12, Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 17, Şehmus Hazer 2, Metecan Birsen, Papagiannis 7, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 4

1. Periyot: 20-23

Devre: 41-47

3. Periyot: 65-62

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