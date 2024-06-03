Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Beko, yarı final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet'e konuk oldu. Siyah-Beyazlı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı 86-77 kazanan Sarı-Lacivertliler seriyi 3-0'a getirip, adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko play-off final serisinde Anadolu Efes ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Dört galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olacak.

BJK Emlakjet Salonu'ndaki karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyodu Fenerbahçe'nin 23-20 üstünlüğü ile tamamlandı. Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Hayes-Davis'in dış atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 25-35. Kalan dakikalarda Beşiktaş, pota altından kaydettiği basketlerle farkı 4 sayıya kadar indirmesine rağmen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.

Beşiktaş üçüncü çeyrekte kontrolü eline aldı ve final bölümüne 65-62 önde girdi. Son çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, 31. dakikada farkı 8'e çıkardı: 70-62. Daha sonra üst üste hücumlardan boş dönen ev sahibi takım karşısında Sertaç Şanlı ile etkili olan Fenerbahçe Beko, 36. dakikada skor üstünlüğünü yeniden ele geçirdi: 75-76. Kalan bölümde oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertli takım, müsabakadan 86-77 galip ayrıldı.

Beşiktaş Emlakjet: 77 - Fenerbahçe Beko: 86

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Needham 19, Mitchell 1, Mathews 16, Allman 2, Simonovic 21, Yiğit Arslan 5, Berkan Durmaz, Kerem Kuthan Konan 9, Samet Yiğitoğlu 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Wilbekin 4, Pierre 12, Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 17, Şehmus Hazer 2, Metecan Birsen, Papagiannis 7, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 4

1. Periyot: 20-23

Devre: 41-47

3. Periyot: 65-62