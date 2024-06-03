Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım'a fena patladı

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Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım'a fena patladı

Ali Koç'un yeni ekibinde futboldan sorumlu yönetici olarak görev yapacak Acun Ilıcalı, eski başkan Aziz Yıldırım için zehir zemberek ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleşecek seçimli olağan genel kurul öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışacak. Kongre yaklaştıkça iki tarafın da birbirlerine karşı olan sözleri sertleşti.

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan, futbol şubesinin teslim edileceği Acun Ilıcalı, TV 100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Aziz Yıldırım için çok sert sözler sarf etti.

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Aziz Yıldırım'ın kendisine 'Adnan Hocacı' suçlaması yaptığının hatırlatılması üzerine, "Çok üzücü! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkanlığı çok istiyor olabilir. Seçimde hezimetle ayrıldı, içinde bir şey yaşıyorlar olabilir. Ancak başkan olabilmek için bir Fenerbahçeli'yi karalamak bana üzücü geliyor. 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa, bu art niyet. Bir sohbet için gittim 'Fakirlere yardım et, insanlara destek ol' gibi Müslümanlığın güzel yanlarıydı. 18 yaşındaydım. Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Amacım Fenerbahçe'ye yardım etmekti. Aziz Yıldırım'a bayılıyordum da ondan bunu yapmadım! Kendi başkanlığında Acun çok iyi, sonra Acun çok kötü! Çok komik ya!" dedi.

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Aziz Yıldırım'ın, kulübü büyük zarara uğrattığını da sözlerine ekleyen Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım döneminde 600 Milyon € zarar uğradı kulüp! Aziz Yıldırım'ın alacağı yok! Paranı al git, 600 Milyon € batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap! Bir de üstüne devamlı posta koyuyor! O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Ona FETÖ'cü, buna Adnan'cı diyor... Bunları yapıp başkanlığa aday olabiliyorsan, bunlara cevap vereceksin! Keşke buraya otursa da 600 Milyon €'ya cevap verse! Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez! Konuşamaz!" yorumunu yaptı.

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