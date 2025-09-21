Fenerbahçe cephesinde 5 yıl sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, 3. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçti. 45. dakikada Cafu'nun kırmızı kart görmesinin ardından bir kişi eksik oynayan Kasımpaşa, 64. dakikada Hajradinovic'le beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla beraber sarı-lacivertlilerin rakibine karşı olan üstünlüğü de sona erdi.

Kanarya, bu maça kadar 10’u lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere lacivert-beyazlılarla oynadığı son 12 müsabakayı da kazanmıştı.

Fenerbahçe, 21 Haziran 2020 tarihinde evinde 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Paşa'ya ilk kez puan kaybetti.

