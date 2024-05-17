Zidane İstanbul'a geliyor

Düzenleme: Beyza Damgacıoğlu
Zidane İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'de Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasındaki başkanlı yarışı kızışırken Zidane'ın İstanbul'a geleceği haberi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda yüksek beklentiler var.

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili hamlesine Ali Koç'un, Zinedine Zidane ile yanıt vereceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Zidane'ın bir etkinlikte İstanbul'dan söz etmesi, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Yakın zamanda Marcelo Lippi'nin belgeselinin galasına katılan Zidane, "Antrenörlüğe dönme konusunda kararlıyım, bunu yapmak istiyorum" demiş ve Chaban-Delmas Stadyumu'nun 100. yıl dönümü kutlamalarında konuk olarak aynı isteğini yinelemiş.

"Teknik direktör olarak tekrar sahada olmaya hazırım."

Zidane, özellikle Fenerbahçe taraftarlarını ve belki de Ali Koç'u seçim yarışında Aziz Yıldırım'a karşı avantajlı duruma getirecek açıklamayı, Bordeaux Üniversite Hastanesi'nde yatan çocuklarla yaptığı video görüşmesi sırasında yaptı.

Bordeaux'nun genç bir hayranı olan Gabriel, Zidane'a "Başını öpebilir miyim?" diye sordu. Zidane, başını ekrana yaklaştırarak ona karşılık verdi.

Zidane, Gabriel'e ek olarak şaşırtıcı bir soru daha sordu:

"İstanbul'dan bir hediye ister misin?"

Zidane'ın bu sözleri, yakında bir organizasyona katılacak ya da Ali Koç ile bir görüşme yapacak olması nedeniyle İstanbul'a geleceği şeklinde yorumlandı.

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