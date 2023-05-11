Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'daki son durumu Turgay Beşyıldız açıkladı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor, iç ve dış transfer çalışmalarına başlarken, yıldız oyuncularından Mısırlı Trezeguet’in bonservisini de belirledi.

Christiano Ronaldo‘nun ardından, Lionel Messi’nin de Arabistan Ligi’ne rotasını yönlendirmesi, gözleri bu Arap Ligi’ne çevirdi.

Bordo Mavili ekibin, Al Ahly ve Al İttihad gibi takımların radarına giren forvet oyuncusu Trezeguet için 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

Karadeniz temsilcisi, Mısırlı kanat oyuncusunu sezon başında 4 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi renktaşı Aston Villa'dan kadrosuna katmıştı.

Trezguet, Trabzonspor forması altında şu ana dek çıktığı 37 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergilerken, 29 yaşındaki Mısır A Milli Takımı’nın oyuncusu için, Bordo Mavili kulübün ancak gelecek ciddi tekliflerle ilgilenebileceği belirtildi.

MİSLAV ORSİC

Bu arada Nenda Bjelica yeni sezonda takımında görmek istediği, Hırvat eski oyuncusu için Trabzonspor'un eli güçlenmeye başladı.

Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda içerde ve dışarıda bazı oyuncular ile temaslara başladı.

Hırvat çalıştırıcının, eski öğrencisi Mislav Orsic'i kadrosunda görmek istediği biliniyor.

Trabzonspor'un, Mislav Orsic için nabız yokladığı belirtilirken, oyuncunun İngiliz ekibi Southampton'da kadro dışı kalması ve Southampton’un ligdeki durumuna göre; yüksek ihtimalle küme düşecek olması, Karadeniz ekibinin transferde elini güçlendirdi.

Trabzonspor'un, Zagrep doğumlu 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için, önümüzdeki günlerde resmi temaslara da başlaması bekleniyor.

Kanatların yanı sıra santrforda da forma giyebilen Mislav Orsic, geçtiğimiz ocak ayında İngiliz ekibine katılmıştı. Hırvat oyuncunun, Southampton ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Orsic kendi milli takımın, hemen hemen tüm yaş gruplarında forması giymiş önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

LAZAR MARKOVİC

Diğer yandan , Trabzonspor’un Yıldız oyuncularından olan ve Bordo Mavili taraftarlarında takımda kalmasını çok istediği Sırp oyuncu için, Bjelica’nın kararını bekliyor.

Bu sezonun arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırp oyuncu, kariyerine Bordo Mavili ekipte devam etmek isterken, Gaziantep FK'dan kiralık olarak takıma katılan Lazar Markovic, geleceği hakkında kararını verdiği öğrenildi.

Sırp kanat oyuncusunun, kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediği ifade edildi.

Geldiği günden beri hücum hattına katkı sağlayan önemli isimlerden biri olan Sırp futbolcunun, bonservisinin alınıp alınmayacağı konusundaki son kararı, haliyle teknik heyet verecek.

Sırbistan Milli Takım oyuncusu 29 yaşındaki Markovic, Trabzonspor'da şu ana dek 8 resmi maçta forma giyerken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş durumda.

Öte yandan, Trabzonspor'a yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi iyi haber gelmeye başladı.

SAKAT FUTBOLCULAR

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'a, sakat futbolculardan iyi haberler gelmeye başladı.

Bu karşılaşmaya bir hafta gibi bir süreninde olması, Bordo mavililerin işine yaracak gibi duruyor. Sakatlıkları ve fiziksel anlamda hazır olmadıkları için son Ankaragücü maçında ilk 11'de oynayamayan Abdülkadir Ömür ile Visca'ya özel bir program uygulanarak, hazır hale getirilmeye çalışılacakları öğrenildi.

Bu arada; sakatlıkları bulunan; Abdülkadir Parmak’ın yanı sıra Trezeguet, Denswil ve Siopis de takımla çalışmalara başlayacak. Söz konusu bu altı oyuncunun dönüşüyle birlikte, Trabzonspor neredeyse uzun bir aradan sonra, 27 kişi tam kadro olarak Fenerbahçe maçına hazırlanabilecek.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki haftanın en önemli karşılaşması 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

Bu karşılaşmanın biletlerinin, satışa çıktığında aynı gün içerisinde tükenmesi bekleniyor.