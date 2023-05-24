Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin unutulmazları arasında yer alan 'Puşkaş Ergun' lakaplı eski futbolcu Ergun Öztuna, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Ergun Öztuna bugün itibariyle hayata gözlerini yumdu. Ergun Öztuna için Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 10.45'te bir tören düzenlenecek. Sarı- Lacivertli kulüpten efsane oyuncu için açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Türk futbolunun ve Fenerbahçemizin unutulmaz ismi ‘Puşkaş Ergun’ lakabıyla tanınan eski futbolcumuz Ergun Öztuna’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türk futboluna damga vuran isimlerin başında gelen ve eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de Fenerbahçemizin ilk golünü kaydeden, 1957’de İstanbul Ligi’ni kazanan Futbol Takımımıza şampiyonluğu getiren maçta 3. golü atan Ergun Öztuna, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını da üstlendi.

1956-63 ile 1964-65 sezonlarında iki farkı dönemde şanlı formamızı terleten Ergun Öztuna, 1958-59, 1960-61 ve 1964-65 sezonlarında sarı lacivertli renkler altında 3 kez de şampiyonluk yaşadı.

Ay Yıldızlı formamızı da alt yaş gruplarından itibaren giyen Öztuna, A Milli Takım formasını da terletti.

Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Ergun Öztuna’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun."

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