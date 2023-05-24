Rock’n Roll’un kraliçesiydi Tina Turner hayatını kaybetti

Amerikalı şarkıcı, müzisyen, dansçı, oyuncu, yazar ve moda ikonu Tina Turner 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Rock’n Roll’un kraliçesiydi Tina Turner hayatını kaybetti

(İHA) Rock müziğin dünyaca ünlü ismi Rock'n Roll Kraliçesi lakaplı ABD’li sanatçı Tina Turner, 83 yaşında İsviçre’de hayatını kaybetti.

Turner’ın Sözcüsü, “Rock'n Roll Kraliçesi Tina Turner, İsviçre'nin Zürih yakınlarındaki Kusnacht’taki evinde uzun bir hastalıktan sonra bugün 83 yaşında huzur içinde öldü.

Onunla birlikte dünya bir müzik efsanesini ve bir rol modelini kaybetti” dedi.

Kariyerine 1950'lerde başlayan ve River Deep - Mountain High şarkısıyla ün kazanan Turner, 1980'lerde 8 Grammy Ödülü’nden 6’sını kazanmıştı.

man-tina-ic.jpg

Turner’ın en sevilen şarkıları ise The Best, Private Dancer, Better Be Good to Me, Proud Mary, What's Love Got to Do With It, I Don't Wanna Lose You, We Don’t Need Another Hero ve Nutbush City Limits olmuştu.

Turner, 1988'de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde verdiği konsere 180 bin kişi katılmıştı.

Söz konusu konser hala herhangi bir sanatçının verdiği en büyük konserlerden biri olarak biliniyor.

İlgili Haberler
Bozkurt İlham Gencer 100 yaşında hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu hayatını kaybetti
Yıldız Savaşları'nın yıldızı hayatını kaybetti
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Son Haberler
Real Madrid 89'da gelen golle kazandı Spor
Real Madrid 89'da gelen golle kazandı
Üsküdar'da bariyerleri aşan otomobil 10 metre yüksekten alt yola düştü Güncel
Üsküdar'da bariyerleri aşan otomobil 10 metre yüksekten alt yola düştü
Tina Turner kimdir? Rock müziğin kraliçesi öldü Magazin
Tina Turner kimdir? Rock müziğin kraliçesi öldü
BOTAŞ ertelenen doğal gaz borcuna karşılık Rusya'ya satılıyor Ekonomi
BOTAŞ ertelenen doğal gaz borcuna karşılık Rusya'ya satılıyor
Kriz kâhini Roubini'den korkutan uyarı: Piyasa çökebilir Ekonomi
Kriz kâhini Roubini'den korkutan uyarı: Piyasa çökebilir
Fenerbahçe Ziraat Kupası'nı gözüne kestirdi! Sivas'ı devirip finale çıktı Spor
Fenerbahçe Ziraat Kupası'nı gözüne kestirdi! Sivas'ı devirip finale çıktı