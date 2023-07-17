Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış

Fenerbahçe amigosu Rambo Okan, son dönemlerde yapılan zamları değerlendirdi. Rambo Okan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış

Fenerbahçe amigosu Rambo Okan, sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Son dönemlerde yapılan zamlar ile ilgili konuşan Rambo Okan çarpıcı ifadeler kullandı.

Rambo Okan, ''Her insan özgürdür arkadaşlar. Bende Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Kimse kimseye karışamaz. Benim oyum her zaman ölene kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır. Umrumda değil'' dedi.

''TAYYİP ERDOĞAN'A SESLENİYORUM''
Konuşmalarını sürdüren Rambo Okan, ''Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sesleniyorum. İyi ki yapmışsın. İstersen 100 milyar euro indir cebe helali hoş olsun.'' ifadelerini kullandı.

Muhabirin ''zamlara ne diyoruz'' sorusuna ise Rambo Okan, ''Zam bana koymaz, birşey olmaz. Bak bu sigara oldu 41 lira. Zam gelsin daha iyi. Bu para Tayyip'in cebine gitmiyor. Köprüler yapılıyor, yollar yapılıyor, hastaneler yapılıyor. Bunları kim yapıyor? CHP'mi yapıyor?'' şeklinde yanıt verdi.

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