Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş ve Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftasında derbi mücadelesine çıkacak. Galatasaray Fenerbahçe maçının saat kaçta ve hangi kanalda ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?