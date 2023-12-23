Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş ve Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftasında derbi mücadelesine çıkacak. Galatasaray Fenerbahçe maçının saat kaçta ve hangi kanalda ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler olurken derbi biletleri genel satışa açıldı. Zirve yarışına devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe derbi heyecanı Ülker Stadyumunda gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 24 Aralık 2023 Pazar akşamı oynanacak.

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Derbi Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL

Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

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