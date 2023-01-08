Süper Lig 18. Haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçına sahne oldu. Günler öncesinden konuşulan Fenerbahçe- Galatasaray’ın derbisinin galibinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçını kim kazandı? Fenerbahçe- Galatasaray maçında ne oldu?

Süper Lig’in 18. Haftasında Fenerbahçe sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Dev karşılaşma da derbiyi 3-0 Galatasaray kazandı.

Derbide golleri 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10'da Icardi kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 35 puanda kalırken Galatasaray puanını 39'a yükseltti.

Maçta Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu goller ofsayt nedeniyle sayılmadı. Fenerbahçe'de 86. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. Fenerbahçe’de 86. dakikada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, oyun dışı kaldı. Galatasaray’ın ağlara giden iki topu ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan lider Galatasaray, puanını 39’a yükseltirken, Fenerbahçe 35 puanda kaldı.