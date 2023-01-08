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Mauro İcardi maç sonu açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, şampiyonluk yolundaki rakiplerine karşı kazanmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 22:12
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Çok mutluyum. İcardi maçtan sonra açıklamalarda bulundu

Mauro İcardi maç sonu açıklamalarda bulundu
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, şampiyonluk yolundaki rakiplerine karşı kazanmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Icardi, "Önemli olan oynayabilmemdi, sonradan da olsa oynamaktan mutluyum. Bir aydır hazırlanıyordum. Oynayabildim, sonucun da güzel olması benim için iyi oldu. Doğrudan rakibimize karşı kazanmamız ekstra oldu, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

'GOL ATMAK GÖREVİM'

Icardi, attığı gol hakkında ise "Gol atmak görevim, bunu normal karşılıyorum ama tabii golden dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantinli futbolcu, soyunma odasında da neşeli bir ortam olduğunu aktararak, "Takım mutlu, Türkiye’ye geldiğim zaman bu karşılaşmanın en önemlisi olduğunu söylemişlerdi. Derbiyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum, bu duyguları bekleyerek gelmiştim, takım arkadaşlarım da çok mutlu. Birlikte çok güzel bir kutlama yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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