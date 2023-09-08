Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'da olabilir: TFF Başkanı açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray oynayacağı Süper Kupa finalini Katar'da oynatmak için harekete geçtiklerini açıkladı.

Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'da olabilir: TFF Başkanı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin nerede oynanacağına dair açıklamalarda bulundu.
Maçı yurt dışında oynatmak istediklerini söyleyen Büyükekşi, "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'ni Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Türkiye'de oynatırsak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatırız." dedi.

"ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEZ"
Kulüplerin yaptığı transferler hakkında da konuşan Büyükekşi, "Kulüpler oyuncularla yaptıkları transfer anlaşmalarını Lisans Kurulu'na gönderiyor. Anlaşmalar üzerinden oyuncu ya da başka bir kişi şikayette bulunmazsa, bizim yapacak bir şeyimiz olamaz. Diğer türlü olay polisiyeye girer. Lisans Kurulu'na tüm evraklar geliyor ve burada inceleniyor. Bizim daha başka yapacak bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

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