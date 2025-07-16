Fenerbahçe Galatasaray'ın alamadığı oyuncu için devreye girdi!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta sahada yaşanabilecek olası bir ayrılık için kollarını sıvadı. Kanarya, bu doğrultuda rotasını Rusya'ya çevirdi.

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FENERBAHÇE GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ WENDE İÇİN KOLLARI SIVADI

Andre Hernan'ın haberine göre; bonservisi Zenit'te bulunan Brezilyalı oyuncu Wendel'in transferi için Fenerbahçe de harekete geçti.

Katar ekiplerinden Al Saad, orta saha oyuncusu Wendel'i transfer etmek isteyen ekipler arasında yer alırken söz konusu haberde 27 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile de görüştüğü aktarıldı.

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2024-2025 sezonunda Okan Buruk'un özel isteğiyle Galatasaray da oyuncuyla ilgilenmiş, transfer başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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