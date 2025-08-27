Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleci için devreye girdi!

Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in durumu belirsizliğini korurken, sarı lacivertlilerin yeni bir kaleci transferi için çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi. Fenerbahçe'nin Livakovic'i kiralık göndermek için İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla görüşmelerde bulunduğu ve transferi kolaylaştırmak için tecrübeli kalecinin maaşının bir kısmını üstlenmeye hazır olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN ANDRIY LUNIN HAREKATI

AS'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Dominik Livakovic'in ayrılması halinde Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'i en önemli önceliği olarak belirledi.Haber detayında, sarı-lacivertlilerin, Lunin'in şartlarını öğrenmek için Real Madrid'e bir ilgi mektubu gönderdi.

Öte yandan Galatasaray'ın da Andriy Lunin'i radarına aldığı ancak Ukraynalı eldivenin ilk tercih olmadığı kaydedildi.

