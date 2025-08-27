Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleci için devreye girdi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleci için devreye girdi!

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in bir diğer devi Galatasaray ile adı anılan Real Madrid'in Ukraynalı eldiveni Andriy Lunin için harekete geçti.

Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in durumu belirsizliğini korurken, sarı lacivertlilerin yeni bir kaleci transferi için çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi. Fenerbahçe'nin Livakovic'i kiralık göndermek için İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla görüşmelerde bulunduğu ve transferi kolaylaştırmak için tecrübeli kalecinin maaşının bir kısmını üstlenmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacakSüper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacak

lunin.jpg

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...

FENERBAHÇE'DEN ANDRIY LUNIN HAREKATI

AS'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Dominik Livakovic'in ayrılması halinde Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'i en önemli önceliği olarak belirledi.Haber detayında, sarı-lacivertlilerin, Lunin'in şartlarını öğrenmek için Real Madrid'e bir ilgi mektubu gönderdi.

Öte yandan Galatasaray'ın da Andriy Lunin'i radarına aldığı ancak Ukraynalı eldivenin ilk tercih olmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi büyük şok! Mourinho'nun planları altüst oldu: Yıldız oyuncu antrenmanı tamamlayamadıFenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi büyük şok! Mourinho'nun planları altüst oldu: Yıldız oyuncu antrenmanı tamamlayamadı

Süper Lig devinin yıldızına dev kanca! İtalyanlar duyurdu: Arteta ve Guardiola onu izliyorSüper Lig devinin yıldızına dev kanca! İtalyanlar duyurdu: Arteta ve Guardiola onu izliyor

Galatasaray'ın yeni harcama limitini duyan kulaklarına inanamadı!Galatasaray'ın yeni harcama limitini duyan kulaklarına inanamadı!

Son Haberler
Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleci için devreye girdi!
Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleci için devreye girdi!
Silvan’da TIR faciası! Şoför araçta sıkıştı
Silvan’da TIR faciası! Şoför araçta sıkıştı
10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!
10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!
Çinko fiyatları yükselişe geçti
Çinko fiyatları yükselişe geçti
Hindistan'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi, ordu harekete geçti
Hindistan'da sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi, ordu harekete geçti