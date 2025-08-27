Fenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi büyük şok! Mourinho'nun planları altüst oldu: Yıldız oyuncu antrenmanı tamamlayamadı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında Portekiz devi Benfica ile kozlarını paylaşacak. Kanarya'da bu mücadele öncesi yapılan son antrenmanda takımın golcü oyuncusu bir sakatlık yaşadı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi’nim play-off aşamasında Benfica ile rövanş karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe, güçlü rakibi ile Portekiz’de karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde son antrenman öncesi yıldız oyuncusu En-Nesyri’den kötü haber geldi.

YOUSSEF EN-NESYRI ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri antrenmanın ilk etabında takımdan ayrı çalışırken, ardından da idman bitmeden sahadan ayrıldı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun Benfica maçı öncesi kadrosunu hemen hemen belirlemişken, Faslı yıldızın sakatlığı canını sıktı. Takımını 3’lü savunma için hazırlayan tectübeli hoca, ön tarafta ise Talisca ile birlikte En-Nesyri’yi düşünüyordu. Yıldız oyuncunun durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyor.

