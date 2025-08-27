Galatasaray'ın yeni harcama limitini duyan kulaklarına inanamadı!

Galatasaray, yaptığı sermaye artırımı sonrası harcama limitini güncelledi. Sarı-kırmızılıların yeni harcama limiti 234 milyon euroya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon için takımların harcama limitlerini açıklamıştı.

Galatasaray'ın yüzden 30 sapma payıyla birlikte limiti 180 milyon euro olmuştu. Sarı Kırmızılılar, KAP'a yaptığı bildirimde sermaye artırımından elde edilen gelirin yaklaşık 8.1 milyar TL'lik gelirin nasıl kullanılacağını açıkladı.

Buna göre harcama limitine 54 milyon euro daha eklendiği öğrenildi.

Galatasaray'ın böylece harcama limiti toplam 234 milyon euroya (11.170 milyar TL) çıktı.

