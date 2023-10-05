Fenerbahçe galibiyet için Slovakya'da. Spartak Trnava maçı 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe galibiyet için Slovakya'da. Spartak Trnava maçı 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oluyor.

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Sarı Lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki ikinci maçını da kazanmak için Slovakya'da ter dökecek.

Spartak Trnava ise Ludogorets mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışacak.

Maçın ilk 11'i belli oldu;

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Zajc, King, Kent, Batshuayi

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