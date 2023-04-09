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Fenerbahçe'den Gaziantep'e tarihi fark

Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol ile karşılaştı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 17:54
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Fenerbahçe Gaziantep'i mağlup etti

Fenerbahçe'den Gaziantep'e tarihi fark
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u 100-50 yendi. (AA)

Stat: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Motley 16, Şehmus Hazer 21, Edwars 18, Biberovic 6, Frank 4, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 5, Adetokunbo 6

Gaziantep Basketbol: Miller 8, Kethe 7, Koray Çekici, Onuche 13, Michael 5, Emir Arda Sivas, Can Uğur Öğüt 2, Metin Türen, Birkan Batuk, Harun Apaydın 7, Zacharie 2, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 33-12

Devre: 53-24

3. Periyot: 76-36

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