1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko play-off fırsatını tepti. Cazoo Baskonia'dan fark yedi

Fenerbahçe Beko play-off fırsatını tepti. Cazoo Baskonia'dan fark yedi

EuroLeauge'de Fenerbahçe Beko, Cazoo Baskonia'ya konuk oldu.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 23:38
Takip Et

Fenerbahçe Beko farklı mağlup

Fenerbahçe Beko play-off fırsatını tepti. Cazoo Baskonia'dan fark yedi
+
Aa
-

EuroLeague'nin 32. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Cazoo Baskonia'ya konuk oldu.

Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 92-69 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'de sezon genelinde 14'üncü mağlubiyetini yaşadı. Cazoo Baskonia ise galibiyet sayısını 17'ye yükseltti.

SONUÇLAR
1. PERİYOT SONUCU: Baskonia 25-27 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Baskonia 38-44 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Baskonia 60-58 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT SONUCU: Baskonia 92-69 Fenerbahçe Beko

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
6
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
7
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
﻿Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
﻿Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
﻿Kayserispor'da flaş ayrılık. Oyuncu deprem dolayısıyla ailesiyle birlikte ülkeyi terketti
﻿Kayserispor'da flaş ayrılık. Oyuncu deprem dolayısıyla ailesiyle birlikte ülkeyi terketti
﻿Kayserispor'da flaş ayrılık. Oyuncu deprem dolayısıyla ailesiyle birlikte ülkeyi terketti
﻿BM: Nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz
﻿BM: Nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz
﻿BM: Nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz
﻿Vicdansızlık sınır tanımıyor: Yavru köpek ağzı bağlı poşete konularak yol kenarına atıldı
﻿Vicdansızlık sınır tanımıyor: Yavru köpek ağzı bağlı poşete konularak yol kenarına atıldı
﻿Vicdansızlık sınır tanımıyor: Yavru köpek ağzı bağlı poşete konularak yol kenarına atıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.