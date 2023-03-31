Fenerbahçe Beko play-off fırsatını tepti. Cazoo Baskonia'dan fark yedi

EuroLeague'nin 32. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Cazoo Baskonia'ya konuk oldu.
Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 92-69 kaybetti.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'de sezon genelinde 14'üncü mağlubiyetini yaşadı. Cazoo Baskonia ise galibiyet sayısını 17'ye yükseltti.
SONUÇLAR
1. PERİYOT SONUCU: Baskonia 25-27 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Baskonia 38-44 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT SONUCU: Baskonia 60-58 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT SONUCU: Baskonia 92-69 Fenerbahçe Beko
İLGİLİ HABERLER