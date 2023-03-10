Çekişmeli geçen maçta kazanan Fenerbahçe Beko

EuroLeague 28. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 81-73 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 17. galibiyetini alırken Barcelona ise 10. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric 15 sayıyla oynarken Scottie Wilbekin 12 sayı – 4 asist, Johnathan Motley 16, Devin Booker da 13 sayı – 3 ribaund – 3 asist, Nigel Hayes-Davis 8 sayıyla mücadele etti.

Barcelona’da Nikola Mirotic 17 sayı -5 ribaund – 3 asist ile oynarken Tomas Satoransky 14 sayı – 4 asist ile oynadı. Ataşehir’e ilk kez rakip olarak çıkan Jan Vesely ise 11 sayı – 7 ribaund – 3 asist ile mücadele ederken Laprovittola 12, Mike Tobey 7, Nikola Kalinic de 8 sayıyla maçı tamamladı.

İşte periyot sonuçları;

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-30 Barcelona

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 37-40 Barcelona

3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 61-56 Barcelona

4. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 81- 73 Barcelona