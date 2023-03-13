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Karşıyaka 5 bin kişiyle savunma yaptı. Fenerbahçe'ye 102 sayı attı

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 21:05
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Karşıyaka Fenerbahçe'yi 100'ledi

Karşıyaka 5 bin kişiyle savunma yaptı. Fenerbahçe'ye 102 sayı attı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 20. haftanın kapanış maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi ev sahibi ekip 102-98’lik skorla kazandı.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 15. galibiyetini alırken Fenerbahçe Beko ise 3. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe’de Johnathan Motley 17 sayı – 8 ribaund, Nick Calathes 15 sayı – 6 asist – 6 ribaund, Marko Guduric 12, Tarık Biberoviç 11, Scottie Wilbekin 11, Nigel Hayes-Davis de 10 sayıyla mücadele etti.

Pınar Karşıyaka’da Mindaugas Kuzminskas 23 sayıyla oynarken Errick McCollum 20, Braian Angola da 18 sayıyla mücadele etti. Jaylon Brown 13, Kenan Sipahi 9, Deniz Kılıçlı 8, Angel Delgado da 6 sayıyla maçı tamamladı.

 

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