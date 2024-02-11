Fenerbahçe hata yapmadı 17. galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan oynanan mücadelenin ilk iki periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Sarı-Lacivertli ekip ikinci yarıdaki performansıyla maçı 96-75 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe böylece üst üste 9, toplamda 17. galibiyetine imza attı.

Reeder Samsunspor: 75 - Fenerbahçe Beko: 96

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Göksun Öz

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 3, Kyser 11, Levi 13, Arda Berk Kaya 9, Henry 17, Washington 17, Göktuğ Baş 5, Muhammed Doğan Şenli, Mehmet Batuğ Gür, Bora Satır, Mehmet Öngel

Fenerbahçe Beko: Motley 18, Şehmus Hazer 15, Sertaç Şanlı 8, Papagiannis 9, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 15, Mert Emre Ekşioğlu 3, Guduric 7, Yam Madar 2, Sestina 14

1. periyot: 24-20

Devre: 40-41

3. periyot: 59-76