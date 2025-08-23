Fenerbahçe iddiaları vardı! Merih Demiral'da dev rakip

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Malick Thiaw'ı Newcastle United'a gönderen AC Milan, stoper takviyesi için çalışmalarına başladı. Siyah-kırmızılılar, bu bölge için gündemine Fenerbahçe'nin radarında olan ismi aldı.

Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...

Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi

MİLAN MERİH DEMİRAL'I İSTİYOR

Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Milan, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral ile ilgileniyor. Haberde, 2026 yılında sona erecek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun, Milano temsilcisi için cazip bir transfer fırsatı olabileceği bilgisine yer verildi.

Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!