Fenerbahçe iddiaları vardı! Merih Demiral'da dev rakip

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe iddiaları vardı! Merih Demiral'da dev rakip

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmayı istediği iddia edilen Merih Demiral için sıcak bir gelişme yaşandı. Milli oyuncu için sarı-lacivertlilere dev bir rakip çıktı.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Malick Thiaw'ı Newcastle United'a gönderen AC Milan, stoper takviyesi için çalışmalarına başladı. Siyah-kırmızılılar, bu bölge için gündemine Fenerbahçe'nin radarında olan ismi aldı.

Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...

t.jpeg

Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesiTransferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi

MİLAN MERİH DEMİRAL'I İSTİYOR

Corriere della Sera'da yer alan habere göre; Milan, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral ile ilgileniyor. Haberde, 2026 yılında sona erecek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun, Milano temsilcisi için cazip bir transfer fırsatı olabileceği bilgisine yer verildi.

Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklamasıGalatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!

Son Haberler
Kırıkkale'de anız yangını
Kırıkkale'de anız yangını
Dünya şampiyonluğunu nişanladılar, hedefi tam 12'den vurdular!
Dünya şampiyonluğunu nişanladılar, hedefi tam 12'den vurdular!
AKP’li Çelebi komando beresi ile tura çıktı: Açılım için şehit ailelerinden destek istedi
AKP’li Çelebi komando beresi ile tura çıktı: Açılım için şehit ailelerinden destek istedi
Tarlada kadınlar bile silahlı nöbet tutuyor! Gözlerini kırpmadan sabahlıyorlar
Tarlada kadınlar bile silahlı nöbet tutuyor! Gözlerini kırpmadan sabahlıyorlar
Kask hayat kurtardı
Kask hayat kurtardı