LaLiga'da Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun süredir Suudi kulüplerinin radarında olan ve yaklaşık 10 gündür de Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu öne sürülen dünyaca ünlü golcü, henüz bir karar vermediğini dile getirdi.

İşte Robert Lewandowski'nin sözleri;

"Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Acele etmem gereken bir şey yok ve acele etmiyorum."