Resmen duyurdular! Semih Kılıçsoy transferi bitti: İmzayı atacağı tarih bile belli oldu

Beşiktaş'ta geçen sezonu verimsiz geçiren Semih Kılıçsoy'un, yeni adresi netlik kazandı. Birçok talibi olan Semih Kılıçsoy'un kararını Çizme'den yana kullandığı belirtildi.

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SEMİH KILIÇSOY CAGLIARI'YE GİDİYOR

Semih Kılıçsoy'un, İtalya'nın Cagliari takımına transferinin tamamlanmak üzere olduğu iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre; Siyah beyazlılar, Serie A ekibiyle Semih'in kiralık transferi için prensipte anlaştı. Haberde, Beşiktaş ile Cagliari arasındaki yapılacak anlaşmanın şartlarına da yer verildi.

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SEMİH KILIÇSOY İÇİN 1 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

İtalyan kulübü, Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada 12 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ve 2 milyon euro da bonus maddesi olduğu ileri sürüldü.

Ayrıca, Semih Kılıçsoy'un bonservisinin alınması halinde Cagliari, Beşiktaş'a sonraki satıştan yüzde 20 pay da verecek.

Haber detayında, Semih'in 31 Ağustos Perşembe günü Shakthar Donetsk ile oynanacak olan rövanş maçı sonrası İtalya'ya gidip sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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