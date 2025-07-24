Taraftarlar resmi açıklamayı bekliyordu! Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen kararı

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Taraftarlar resmi açıklamayı bekliyordu! Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen kararı

Galatasaray Kulübü, Victor Osimhen'in transferi için oyuncu ve kulübü Napoli ile anlaşmaya varmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar artık bu transferin resmi olarak açıklanması yönünde yönetime baskı yaparken, başkan Dursun Özbek'in bu konu hakkında büyük bir sürprize hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray, Avrupa futbolunun en çok konuşulan golcülerinden Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu ve Napoli ile tüm detaylarda anlaşma sağladı. Cimbom'un bu transferi ne zaman açıklayacağı ortaya çıktı.

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VICTOR OSIMHEN KAMPA KATILMAYACAK

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Osimhen'in Avusturya kampına katılması şu aşamada planlanmıyor. Ancak kulislerde resmi evrakların tamamlandığı ve işlemlerin son aşamaya geldiği ifade edildi.

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Transferin bedelinin 75 milyon euro olduğu ve Osimhen'in Galatasaray'la 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. Yıldız golcünün yıllık net maaşının ise 15 milyon euro seviyesinde olacağı kaydedildi.

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VE BÜYÜK GÜN!

Başkan Dursun Özbek'in, bugün yapılacak olan Divan Kurulu'nda Victor Osimhen transferini camiaya resmen duyuracağı öğrenildi. Dev transferin yanı sıra kulübün yeni yol haritası da açıklanacak.

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