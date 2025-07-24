Taraftarlar resmi açıklamayı bekliyordu! Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen kararı

Galatasaray, Avrupa futbolunun en çok konuşulan golcülerinden Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu ve Napoli ile tüm detaylarda anlaşma sağladı. Cimbom'un bu transferi ne zaman açıklayacağı ortaya çıktı.

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VICTOR OSIMHEN KAMPA KATILMAYACAK

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Osimhen'in Avusturya kampına katılması şu aşamada planlanmıyor. Ancak kulislerde resmi evrakların tamamlandığı ve işlemlerin son aşamaya geldiği ifade edildi.

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Transferin bedelinin 75 milyon euro olduğu ve Osimhen'in Galatasaray'la 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. Yıldız golcünün yıllık net maaşının ise 15 milyon euro seviyesinde olacağı kaydedildi.

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VE BÜYÜK GÜN!

Başkan Dursun Özbek'in, bugün yapılacak olan Divan Kurulu'nda Victor Osimhen transferini camiaya resmen duyuracağı öğrenildi. Dev transferin yanı sıra kulübün yeni yol haritası da açıklanacak.

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