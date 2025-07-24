Herkes onu konuşuyor! Jhon Duran durmuyor

Fenerbahçe'nin Portekiz'de Al Itihad'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen yeni transfer Jhon Duran, attığı iki golle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Biri dar açıdan sol ayağıyla, diğeri kafayla düzgün iki vuruş yapan genç santrforun performansı, hem kiralık olarak geldiği Suudi Arabistan'da hem de ülkesi Kolombiya'da geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'dan Galatasaray'a piyango!

İşte Jhon Duran için yazılanlardan öne çıkanlar;

"GALİBİYETTE DURAN ETKİLİ OLDU"

Suudi basınından Arriyadiyah'ta 'Fenerbahçe'nin Al-İttihad'ı 4-0 yenmesinde Duran iki golle etkili oldu' başlıklı haber yayınlandı. Al Nassr'dan kiralık olarak sarı-lacivertlilerde oynadığı vurgulanan oyuuncu hakkında "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ikinci yarıda bir dizi değişiklik yaptı, en dikkat çekeni ise üçüncü ve dördüncü golleri atan Jhon Duran'ı oyuna dahil etmesiydi" denildi.

Taraftarlar resmi açıklamayı bekliyordu! Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen kararı

Beşiktaş hız kesmiyor! Premier Lig'in yıldız kanat oyuncusu için harekete geçtiler

"PARÇALADI"

Suudi Akhbaar24'teki haber 'Jhon Duran, Fenerbahçe'yi Al-İttihad'a karşı oynadığı hazırlık maçında galibiyete taşıdı' başlığıyla yayınlandı. Oyuna sonradan girdiği belirtilen sarı-lacivertlilerin yeni transferinin, iki gol birden kaydederek maçın skorunu 4-0 olarak tayin ettiği belirtildi.

Tüm Ortadoğu ülkelerindeki gelişmeleri Arapça olarak aktaran Erem News sitesinde ise "Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilgide Al-İttihad'ın savunmasını Duran parçaladı" ifadeleri kullanıldı.

Filenin Sultanları yarı final için Japonya karşısında!

"GOLCÜLÜĞÜNÜ HEMEN KANITLADI"

Kolombiya basınından Noticias RCN, golcü oyuncu ile ilgili gelişmeyi "10 dakikada iki gol" başlığıyla verdi. Haberde şu satırlara yer verildi; "Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı ve sadece 10 dakikada 2 gol atarak takımının Al Ittihad'ı 4-0 yenmesinde önemli rol oynadı. Kolombiyalı forvet sadece 10 dakikada iki gol atarak golcülüğünü hemen kanıtladı ve ikinci yarının yıldızı oldu."

Genç futbolcu hakkındaki değerlendirme şöyle devam etti; "Kolombiyalı oyuncu ilk maçında güçlü bir sunum yaptı. Duran, bu performansıyla Fenerbahçe taraftarlarının sevgisini kazanmaya başlıyor ve sezonun en önemli hücum oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Henüz 20 yaşında olan Duran, Avrupa'da yeni zorluklara hazır olduğunu gösterdi. Bu seviyeyi korursa hem kulübü hem de Kolombiya Milli Takımı için önemli bir oyuncu olabilir."

Süper Lig devi bombayı patlattı! Hakim Ziyech ezeli rakibe imzayı atıyor

Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçeliler şoka girdi: İstanbul'a geliyor

"MOURINHO'NUN GÜVENİNİ KAZANDI"

Kolombiya'dan Publimetro'daki haber "Jhon Duran'ın Mourinho'yu tatmin etmesi için birkaç dakika yetti" başlığıyla yayınlandı. Duran'ın yeni takımında ilk maçındaki performansı şöyle yorumlandı; "Kolombiyalı oyuncu, Benzema ve arkadaşlarının bozguna uğratıldığı maçta, Fenerbahçe formasıyla umut vaat eden bir çıkış yaptı. İki golle ilk gollerini atarak, yeni teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'nun güvenini kazandı, Fenerbahçe'de müthiş bir başlangıç yaptı."

Arda Güler adeta yıkıldı! Hayatının şoku: Olmaz denilen oldu...

Viktor Gyökeres Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho bizzat açıkladı

UEFA'dan Kadir Sağlam'a flaş atama!