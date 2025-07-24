Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş için kararını verdi!

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından Benfica'dan bir transfer daha yapmak için kolları sıvamış ve Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine almıştı. Sol kanat arayışlarında rotasını Kerem Aktürkoğlu'na çeviren siyah-beyazlılar bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcarken başarılı oyuncudan iyi bir haber aldı.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN BEŞİKTAŞ'A OLUMLU YANIT

Kerem Aktürkoğlu'nun, Beşiktaş'a "Gelirim" yanıtını verdiği iddia edildi. Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynanacak maçın ardından Benfica ile temaslarını sıklaştıracağı bilgisine ulaşıldı.

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