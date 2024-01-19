Fenerbahçe kabul etmedi. Samet için nakit istiyor

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Fenerbahçe kabul etmedi. Samet için nakit istiyor
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek'e son olarak Stuttgart talip oldu.

Alman ekibi Stuttgart, Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe bu teklifi geri çevirdi ve sadece nakit ödeme yapan teklifleri göz önünde bulunduracağını belirtti.

Ayrıca İsmail Yüksek'e ilgi duyan başka bir takım olan Lyon ile de görüşmelerin başkanlar düzeyinde sürdüğü de ifade edildi.

29 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maçta oynayan İsmail Yüksek bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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