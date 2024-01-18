Adanaspor'da 6-0'lık Fenerbahçe hezimetin faturası kesildi

Kaynak: AA
Adanaspor'da 6-0'lık Fenerbahçe hezimetin faturası kesildi
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollar ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Adanaspor sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla yenik ayrılmıştı.
Bu ağır mağlubiyet sonrası kupaya veda eden Trendyol 1. Lig ekibinde fatura teknik direktör Mustafa Kaplan'a kesildi.
Kulübün sosyal medya hesabından; Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı açıklandı.
Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Trendyol 1. Lig'de 20 puanla 13. sırada yer alan Adanaspor yeni teknik direktör arayışına başladı.

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